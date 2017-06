Yorke, America vietata: sul passaporto c'era il timbro dell'Iran

Ricordate Dwight Yorke? Non avrà fatto la storia del calcio, ma nel 1999 era l'attaccante titolare del Manchester United che vinse la prima Champions League dell'era Ferguson. Se quella squadra arrivò in finale, del resto, fu anche merito dei suoi gol, soprattutto di quello del 2-2 segnato a Torino nel ritorno contro la Juve (poi finì 3-2 per i Red Devils): ebbene, a quasi 20 anni di distanza il suo nome torna in "prima pagina" per un episodio tutt'altro che piacevole. Opinionista di beIn Sports, l'ex attaccante di Trinidad&Tobago è stato fermato all'aeroporto di Miami, dove si è imbattuto nelle nuove normative sull'immigrazione imposte da Donald Trump. Un timbro dell'Iran sul passaporto è bastato a impedirgli l'ingresso negli Stati Uniti: era stato nel paese mediorientale nel 2015 per una partita di beneficenza. E ora l'America gli è vietata.