Yokohama Fc, Miura record: in campo a oltre 50 anni

Ventuno partite e un gol in serie A nel 1994-95 con la maglia del Genoa, Kazuyoshi Miura non ha lasciato un gran ricordo in Italia (pur diventando il primo giapponese a giocare e segnare nel campionato italiano) ma nel suo Paese è un mito. Da oggi ancora di più visto che è diventato il calciatore più anziano a giocare una partita ufficiale scendendo in campo a 50 anni e 7 giorni con il Yokohama Fc con cui gioca dal 2006. Il record precedente, di 52 anni fa, era di Stanley Matthews, che a 50 anni e 5 giorni vestì la maglia dello Stoke City. Ma Miura non si ferma qui e ha intenzione di giocare ancora per macinare altri primati.



Nella sua lunga carriera (è stato pure in Brasile, Australia e Croazia), la punta giapponese ha anche vestito 89 volte la maglia del Giappone segnando 55 gol ma anche quella della nazionale giapponese di calcio a 5 (6 presenze e un gol nel 2012 nello stesso anno in cui ha giocato a calcetto con l'Espolada Hokkaido).