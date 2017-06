Yilmaz, rissa con l'autista di un autobus: spunta un bastone...

Il giocatore del Beijing Gouan e della nazionale turca Burak Yilmaz è stato protagonista di una rissa con il conducente di un autobus. L'attaccante è salito sul mezzo e ha minacciato il conducente, che lo avrebbe tamponato anche se le versioni sull'accaduto sono contrastanti. L'uomo per tutta risposta ha tirato fuori un bastone e allontanato in un primo momento Ylmaz, trattenuto poi con grande fatica da alcuni passanti.



Nel 2012 la punta era stata al centro, insieme a Selcuk Inan e Bekir Irtegun, di un'altra rissa in una discoteca di Istanbul con un gruppo di ragazzi...