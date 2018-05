Xavi: "Il Barcellona dorme e il Real Madrid vince le Champions"

L'affondo è di quelli pesanti perché arriva da una bandiera come Xavi. In Spagna, infatti, fa parecchio rumore anche se il giocatore, ora in Qatar dopo 24 anni in blaugrana (17 in prima squadra), non ha rilasciato queste dichiarazioni in pubblico. Sui social è stata diffusa una sua conversazione privata e l'attacco al Barcellona è davvero duro. "Il Real Madrid ha il dna vincente e il Barcellona ha dormito. Sono anni che dorme sul mercato, quelli che compra non si sa a cosa servano e questo alla fine pesa. Il punto è che il Barcellona ha dormito e sembra che vinca titoli, ma gli altri stanno vincendo le Champions"



Non solo meriti per i "nemici" storici. Xavi sottolinea anche la buona sorte toccata spesso ai blancos: "Al Real Madrid va bene tutto: gli infortuni di Neymar, Robben e Boateng, gli altri, il giocatore più importante del Liverpool che si fa male in finale (Salah, n.d.r.), i portieri di Bayern e Liverpool che combinano pasticci. Sembra una roba da streghe"