Wolverhampton, esonerato Walter Zenga

Non è durata neanche tre mesi l'esperienza di Walter Zenga al Wolverhampton: l'allenatore italiano, chiamato il 30 luglio per sostituire Kenny Jackett, è stato esonerato. Zenga, in 14 partite, ha raccimolato quattro vittorie, quattro pareggi e sei sconfitte (quattro delle quali nelle ultime cinque gare) portando i Wolves al diciottesimo posto in classifica della serie B inglese con 16 punti.



Dopo un avvio di stagione positivo, 8 punti nelle prime quattro partite, il Wolverhampton non vinceva da oltre un mese. Zenga non era stato inserito nella cerchia dei nomi per il possibile dopo de Boer, ma ora chissà.... Intanto, strani destini incrociati, al suo posto in Inghilterra dovrebbe andare Marco Silva, lui sì inserito tra le possibile scelte per la panchina dell'Inter.