Wolfsburg, Labbadia: "Niente multe, chi sbaglia lava i piatti"

Chi sbaglia paga. Anzi no, meglio che lavi i piatti. Vi sembra un'assurdità? A Bruno Labbadia piace così: "Vanno bene le multe ma a volte sono più efficaci altri sistemi - ha spiegato l'allenatore del Wolfsburg a Sport Bild - Un esempio? Penso a lavare i piatti dopo il pranzo, a distribuire le attrezzature per gli allenamenti ai compagni di squadra. Di certo non sono cose divertenti".



"Abbiamo un codice di condotta che definiamo 'rettangolo di gioco': chi non lo rispetta è fuori. E sono gli stessi giocatori che devono assicurarsi che le regole vengano rispettate. Se qualcuno arriva in ritardo, saranno i compagni a dover chiedere subito che venga applicata la sanzione". Dite che nessuno farà mai la spia? Magari è solo una questione culturale: in Germania lo spirito di squadra si forgia anche così.