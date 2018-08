Wilshere scaricato in 15 minuti: "Ma è uguale a Pirlo"

Quanto ci ha messo l'Arsenal per scaricare Jack Wilshere dopo 17 anni? 15 minuti. Lo ha raccontato Unai Emery, nuovo tecnico dei Gunners che si è ritrovato il giocatore in ritiro dopo il rientro dal prestito al Bournemouth. "Abbiamo parlato un quarto d'ora prima che partisse: la prima cosa che contava per me era il rispetto per la sua carriera, poi lui ha scelto il meglio per il suo futuro". È nato così il trasferimento al West Ham.



Wilshere è l'uomo del giorno in Inghilterra perché è la vigilia di Arsenal-West Ham: prima del derby di Londra ci ha pensato Mauricio Pellegrini ad esaltare il giocatore con un paragone forse un tantino azzardato. "Molti di voi ricorderanno che la Juve, quattro o cinque anni fa, giocava con un solo centrocampista davanti alla difesa, era Pirlo. E Pirlo è la stessa cosa di Jack. Ha le stesse caratteristiche".