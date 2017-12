Wigan, Colclough segna e corre in ospedale dal figlio

Dalla League One (serie C inglese) arriva una storia da raccontare. Nel match contro il Doncaster l'ala del Wigan Ryan Colclough ha realizzato una doppietta ma il suo gol più bello lo ha messo a segno fuori dal campo.



Durante l'intervallo il giocatore ha saputo che la moglie aveva le doglie e stava per partorire: così nel secondo tempo dopo la seconda rete (quella del 3-0) il tecnico Paul Cook lo ha sostituito. "La sua testa era da un'altra parte. Siamo tutti uomini, siamo tutti individui ed è giusto rispettare un legittimo desiderio personale" ha sottolineato il team manager Leam Richardson.



Una volta uscito dal campo Colclough non ha perso tempo, è corso direttamente in ospedale senza cambiarsi (come mostra una foto scattata dal presidente David Sharpe) e ha fatto in tempo a vedere nascere il suo secondo figlio. "Che grande risultato! Sono felice di aver festeggiato di aver segnato una doppietta... anzi, con la nascita di mio figlio, una tripletta!" ha poi commentato su Twitter il 22enne al termine di una serata davvero da incorniciare.