West Ham-Payet, rottura. Bilic: "Vuole andare, noi non lo vendiamo"

Aveva fatto innamorare la Francia con quel gol meraviglioso alla Romania, probabilmente si farà odiare dai tifosi del West Ham ora che Slaven Bilic, il suo allenatore, l'ha messo alla berlina: "Payet non vuole giocare più per noi". Dai rumors, dunque, si è passati alla voce ufficiale del tecnico: la stella degli Hammers, che già in estate avrebbe cambiato aria, ha comunicato alla società la sua intenzione di andarsene. Il problema è che anche la società gli ha comunicato la propria intenzione, espressa a chiare lettere dallo stesso Bilic: "Abbiamo già detto che vogliamo tenere i nostri migliori giocatori. Payet vuole andarsene, ma noi non lo venderemo".



Rottura, dunque, tra una delle più belle rivelazioni dell'Europeo e il suo club che lo acquistò per 15 milioni di euro dal Marsiglia nel 2015. In questa stagione Payet non ha quasi mai ripetuto le grandi giocate messe in mostra a giugno segnando appena 2 gol. Complice anche la posizione deficitaria in classifica del West Ham, lontanissimo dal vertice e dalla zona Europa League e molto più vicino alla zona calda, il francese vorrebbe trovare un'altra sistemazione, per guadagnare di più e giocare per obiettivi più ambiziosi. Ma ora rischia di stare di fatto fermo per 6 mesi.