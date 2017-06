West Ham, la minaccia di Payet: "Se non mi vendono mi rompo i crociati da solo"

Continua il braccio di ferro tra Payet e il West Ham. Il giocatore francese ha chiaramente espresso la volontà di trasferirsi al Marsiglia (dove ha già giocato dal 2013 al 2015), e, secondo quanto riportato da As, avrebbe minacciato gli Hammers: "Giuro che se non mi vendono mi rompo i crociati da solo. Sono un essere umano e ho il diritto di scegliere il mio futuro e lo vedo a Marsiglia. Sono scandalizzato, ho sempre aiutato questa squadra".



Il club inglese dal canto suo avrebbe aperto alla cessione chiedendo però una cifra molto alta, circa 35-40 milioni di euro. Nel frattempo Payet è stato scaricato dal capitano Noble ("Deluso da Payet, può andarsene") e dai tifosi che hanno sputato e calpestato la sua maglia.

West Ham fans show how they feel about Dimitri Payet... pic.twitter.com/HVtzcGOMaz