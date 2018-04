West Ham, Joao Mario: "L'Inter è il passato"

"Guardo al futuro, con l’Inter è finita, è il passato. Voglio dimostrare il mio valore e restare qui fino alla fine della stagione". In un'intervista al canale ufficiale del West Ham Joao Mario 'cancella' i nerazzurri dopo il passaggio agli Hammers lo scorso gennaio. Il centrocampista portoghese esclude un ritorno a Milano anche se il club inglese, se intendesse riscattarlo, dovrebbe spendere circa 30 milioni di euro.



E la situazione non è ancora chiara in tal senso come sottolineato dal tecnico David Moyes: "Trattenere Joao Mario? Non voglio nemmeno commentare la questione perché non ho ancora preso una decisione e non ci ho neanche pensato. Mi prenderò il mio tempo e vedremo cosa succederà".



"Penso che ha fatto bene da quando è venuto in Inghilterra - aggiunge l'allenatore degli Irons - giocare in Premier League non è facile . Sabato ha fatto la miglior partita con noi, con un bel gol e un assist (contro il Southampton ndr).