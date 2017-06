West Ham, i tifosi raccolgono soldi per mandare via Zaza...

Non è davvero sbocciato l'amore tra Simone Zaza e i tifosi del West Ham. Il rendimento dell'attaccante azzurro è stato fin qui molto deludente (10 presenze e nessun gol) e così alcuni supporter hanno deciso di promuovere una raccolta fondi per mandare via il giocatore. Sul sito gofundme.com la campagna dei fan degli Hammers recita: "Raccogliamo soldi per un biglietto aereo di sola andata che riporti Zaza in Italia o che lo mandi in qualsiasi club europeo che vorrà prenderlo! Il più lontano possibile dal West Ham". Il club inglese non sembra intenzionato ad esercitare il riscatto (automatico con 14 presenze) della punta, destinata quindi a tornare alla Juventus.