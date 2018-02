West Bromwich, in 4 rubano un taxi a Barcellona

Jonny Evans, Gareth Barry, Jake Livermore and Boaz Myhill. Non saranno ricchi e famosi, anche se il primo ha giocato per il Manchester United e il secondo per il City, ma sono pur sempre quattro calciatori di Premier League, il campionato dove si guadagna indubbiamente meglio. Così la figuraccia dei quattro tesserati del West Bromwich Albion desta ancora più scalpore: ultimi in classifica, si sono recati a Barcellona dopo aver perso 3-0 con il Chelsea per affrontare un miniritiro di una settimana e lì sono stati denunciati per aver rubato un taxi.



I quattro sono stati condotti dalle forze dell'ordine davanti a un giudice dopo la denuncia di un tassista rimasto senza veicolo all'alba di giovedì

​e ora sono sotto inchiesta da parte della polizia locale: in un primo momento il club ha confermato l'accaduto, senza fornire le generalità degli atleti, poi gli stessi sono usciti allo scoperto chiedendo scusa. Tutto si è comunque svolto, secondo quanto comunicato dalla polizia, senza che si verificassero episodi di violenza.



"Il club - ha scritto il WBA in una nota ufficiale - può confermare che 4 giocatori della Prima squadra sono stati coinvolti in un caso durante il periodo di preparazione di questa settimana in Spagna. Il club ha aperto un'indagine interna e i giocatori coinvolti saranno soggetti al rigore dei nostri provvedimenti disciplinari. Fino a quando l'indagine non sarà conclusa il club non farà ulteriori commenti sulla vicenda". Alan Pardew, tecnico del Wba, ha rincarato la dose: "Hanno rotto il coprifuoco che era stato stabilito per quella serata: questo è inaccettabile e mi sento deluso dal loro comportamento".