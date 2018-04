Wenger potrebbe diventare l'allenatore più pagato al mondo

Ora che, dopo 22 anni a Londra, l'addio all'Arsenal è ufficiale, per Arsene Wenger è pronto ad aprirsi un nuovo capitolo. Se il Paris Saint Germain lo vuole come nuovo direttore sportivo, l'allenatore 68enne vorrebbe stare ancora in panchina, tentando l'avventura in Ligue 1 o Liga anche in un progetto non vincente da subito.



Ma le sirene tentatrici arrivano dalla Cina dove, secondo il Mirror, una squadra di Super League avrebbe offerto al francese un sontuoso contratto che lo farebbe diventare il manager più pagato al mondo, record attualmente detenuto dal ct cinese Marcello Lippi che guadagna oltre 27 milioni di euro all'anno.



Non rivelato il nome della squadra disposta a fare follie per Wenger (attuale stipendio 9 milioni di euro) che, ad ogni modo, prima di dire sì ad un'avventura in Oriente aspetterà altre proposte dall'Europa.