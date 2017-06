Wenger contro il Pallone d'Oro: "Può dare alla testa"

Mentre la lotta al Pallone d'Oro pare sembra circoscritta ai soliti Leo Messi e Cristiano Ronaldo, Arsene Wenger va controcorrente e critica il premio quest'anno tornata appannaggio di France Football: "In uno sport di squadra come il calcio non bisognerebbe dare così tanta importanza ad un premio individuale".



Secondo il tecnico dell'Arsenal: "Il premio può dare alla testa dei giocatori che alla fine pensano più a quello che non alla squadra. Mi congratulo con i giocatori che fanno bene e hanno successo, ma quando si dà uno sguardo alla storia recente si può vedere che spesso le decisioni sono state prese non nel modo più obiettivo. Il calcio è uno sport di squadra e non è logico premiare lo sforzo individuale. Per me è una contraddizione del nostro sport".



Alla fine, però, Wenger ha comunque fatto i complimenti a Mesut Ozil, che era stato nominato per il Pallone d'Oro pur non finendo nella definitva lista dei 30 candidati: "Per lui e per noi la sua nomination è una grande soddisfazione, ma come ho detto, io sono contrario a questo tipo di premi perché poi danno alla testa".