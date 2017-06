Wenger-Arsenal, sarà addio. E Ranieri è tentato dal Las Palmas

Arsene Wenger, sempre più probabilmente, dalla prossima stagione non sarà più l'allenatore dell'Arsenal dopo ben 20 anni su quella stessa panchina. Solo uno tsunami potrebbe cambiare di nuovo il futuro tra la squadra inglese e l'allenatore francese, che sembra segnato. Se fossimo in una trama da film giallo, ci sarebbero tre indizi chiari per scoprire il... "colpevole": il primo, che sancisce la netta rottura, arriva dal comportamento dei tifosi che lo hanno contestato prima, durante e dopo l'ultima partita persa a Londra per 5 a 1 contro il Bayern Monaco di Ancelotti. Il secondo indizio arriva direttamente dallo stesso tecnico, che non ha ancora mai dichiarato apertamente di voler lasciare la squadra a fine stagione ma allo stesso tempo ha ammesso di averne già parlato con i suoi calciatori. Infine è la stessa società che lo lascia intendere tramite un comunicato nel quale dice che Wenger sicuramete resterà... ma solo fino a fine stagione.



Poi un grande dubbio e magari un triste addio, lo stesso che ha coinvolto Ranieri e il suo Leicester. Lì la storia è gia finita, e probabilmente anche con la Premier League. Ma non la voglia di nuove sfide per l'ex "Sir" claudio: dalla Spagna, dove Ranieri ha già allenato il Valencia dal 1997 al 2000 e l'Atletico Madrid nel 2004-2005, è arrivata una proposta per due anni da parte del Las Palmas. E anche in italia, qualcuno, inizia a pensare per davvero ad un nuovo piccolo grande sogno...

M. Rognoni