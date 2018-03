Watford, "Panini e biglietti gratis a chi aiuta a spalare la neve"

| A big thanks to all those who came down to #watfordfc early this morning to help clear the snow successfully.



We no longer require any further volunteerspic.twitter.com/EPuv0kiE5W — Watford FC (@WatfordFC) 3 marzo 2018

"Dateci una mano a liberare il terreno di gioco del Vicarage Road dalla neve e in cambio vi offriremo biglietti gratuiti, tè, caffè e panini". Questo singolare annuncio è apparso ieri sul sito ufficiale del Watford, un vero e prorpio appello ai tifosi per garantire il regolare svolgimento della gara di Premier League contro il West Bromwich Albion. Un invito al quale i tifosi degli Hornets hanno aderito con entusiasimo, oltre cento persone si sono presentate di buon'ora al campo per aiutare gli addetti alla manutenzione e nel pomeriggio grazie al loro aiuto la partita si è giocata ed è arrivata anche la vittoria contro il fanalino di coda del campionato.