Watford, Mazzarri: "Mangio poco e adoro WhatsApp"

Dopo sette giornate, il suo Watford viaggia a metà classifica con in più la soddisfazione di aver battuto il Manchester United di Mourinho, così Walter Mazzarri racconta la sua nuova vita inglese. "Finora il nostro campionato è buono, sono soddisfatto anche se avremmo potuto fare qualche punto in più. Con la lingua sto facendo progressi ma voglio essere sicuro al 100% prima di parlare regolarmente in pubblico" le parole al London Evening Standard.



Mazzarri spiega come vive il calcio: "Un allenatore è come un artista, questa è la mia arte. In 15 anni di carriera ho sbagliato solo due volte nel giudicare qualcuno. Quando parlo di pallone possono sembrare arrogante ma sono solamente consapevole delle mie capacità. Ai miei giocatori d tutta l'energia, sono un tattico e me ne vanto".



Il tecnico ex Inter e Napoli ha anche parlato di aspetti privati: "Se mangio, perdo tempo. Ovvio, alla sera devo mangiare qualcosa, ma lo faccio solo quando il mio lavoro è finito e vado via dal campo di allenamento, ma dopo cena mi rimetto a lavorare". Poi, un curioso retroscena tecnologico: "Ho imparato ad apprezzare WhatsApp: se mi viene in mente qualcosa, per esempio quando mi sto lavando i denti, posso inviare un messaggio audio al mio vice Frustalupi. Prima, riempivo la casa di fogli in cui segnavo tutto".