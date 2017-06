Watford, Mazzarri lascia a fine stagione

Ora è ufficiale: Walter Mazzarri lascerà il Watford a fine stagione. "Dopo un confronto tra dirigenti ed allenatore - si legge sul sito ufficiale del club inglese - è stato deciso che il mister darà le dimissioni dopo l'ultima partita di questa stagione. Ringraziamo Walter e il suo staff per il contributo dato al Watford quest'anno". Un rapporto mai veramente iniziato quello tra Mazzarri e il Watford, soprattutto per una questione di comunicazione: l'ex Napoli e Inter non ha mai imparato l'inglese alla perfezione e si esprime quasi sempre in italiano, aiutato dal traduttore.



E non è strano che il comunicato arrivi il giorno stesso dell'indiscrezione riportata dal Daily Mail, secondo la quale i giocatori del Watford si erano fatti sentire con la società: se il tecnico italiano fosse rimasto anche il prossimo anno, avrebbero iniziato a cercarsi una nuova squadra. Una sorta di ammutinamento. La storia ricorda un po' quella di de Boer all'Inter, anche in quel caso molti giocatori nerazzurri avevano ammesso di capire poco le spiegazioni dell'olandese. Per la sostituzione di Mazzarri si parla di Marco Silva, tecnico del retrocesso Hull City.