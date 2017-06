Watford, Mazzarri: "Inter, il tempo è stato galantuomo"

Walter Mazzarri, attuale allenatore del Watford, ritorna sul suo passato. In un’intervista rilasciata alla Gazzetta Dello Sport ricorda i suoi momenti all’Inter e ciò che non ha funzionato: “Credo che il tempo sia stato galantuomo. E’ vero, c’erano molte attese ma è normale quando si tratta di un club come l’Inter. Sul giudizio dei risultati, però, non si tenne conto del valore della rosa. E’ successo anche che pochi mesi dopo il mio arrivo sulla panchina, c’è stato un cambio storico al vertice del club, il passaggio del testimone da Moratti a Thohir. Poi mi ritrovai con diversi giocatori in scadenza. Prima che succedesse questo, eravamo secondi e poi scivolammo al quinto posto. Quella, però, era la giusta dimensione dell’Inter, in quel momento”.



Ora, però, le cose sono cambiate e il tecnico si gode l'avventura in Premier League: “Il Watford è arrivato al momento giusto perché avevo voglia di mettermi in discussione affrontando un’esperienza diversa. Il campionato inglese, d’altronde, mi ha sempre affascinato. Ho avuto altre offerte ma ho scelto questa squadra perché ero in sintonia con le idee di Pozzo. L’unica cosa che ho chiesto è stato il dialogo continuo e diretto con lui”.



Mazzarri non dimentica il tempo trascorso a Napoli e quando gli si chiede chi tiferà in Champions, lui risponde così: “Io credo che gli azzurri se la possono giocare. Finalmente è arrivato il momento di superare gli ottavi. Certo, io tifo Napoli. Non ho dimenticato quando siamo stati eliminati nel 2012 contro il Chelsea, quando Ivanovic, con il suo goal ai supplementari ci fece salutare l’Europa. Lo stesso Chelsea, che poi, avrebbe vinto quella Champions”.