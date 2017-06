Watford, Mazzarri a rischio per il suo inglese

La vittoria contro il Sunderland ha rialzato il Watford al dodicesimo posto in classifica della Premier League, una posizione non soddisfacente ma neanche da buttare via per il club di proprietà dei Pozzo. Il problema è che Walter Mazzarri rimane un allenatore a rischio: secondo il Telegraph la sua posizione in vista della prossima stagione è molto delicata.



L'ex Napoli e Inter era stato ingaggiato la scorsa estate con un triennale ma le difficoltà con l'inglese e la predisposizione a un gioco difensivo lo mettono a rischio di conferma. Dal 2012, il Watford di Pozzo ha cambiato ben 7 manager e Mazzarri potrebbe essere l'ottavo. L'approccio difensivista della squadra non soddisfa la parte di dirigenza di anima inglese ma, tra i problemi, c'è anche la difficoltà a relazionarsi con i media: pur studiando la lingua, l'inglese del tecnico italiano non è progredito abbastanza e anche le comunicazioni con la squadra sarebbero difficoltose.