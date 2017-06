Watford, i Pozzo indagati per aver fornito un falso documento

Possibili guai in arrivo per il Watford di Pozzo e Mazzarri. Nonostante la squadra stia vivendo un buon inizio stagione, con i 12 punti conquistati in 9 partite che valgono il nono posto in Premier League, potrebbe arrivare una penalizzazione per un guaio burocratico. Un'inchiesta del Telegraph, infatti, ha fatto venire alla luce un documento con cui, nel 2014/15, il Watford assicurava alla EFL (la Lega di serie B inlgese) di avere le necessarie coperture finanziarie.



Il problema è che quel documento - pubblicato dal Telegraph - mostra il marchio di una banca, la HSBC, che ha negato di aver mai avuto rapporti con la Hornets Investment Limited (la holding che detiene il Watford). In sostanza, la lettera sarebbe stata presentata come prova del fatto che Gino Pozzo avesse fondi sufficienti per finanziare e prendere il pieno controllo del club dell'Hertfordshire.



In Inghilterra casi del genere si contano sulle dita di una mano e quindi, se le accuse verranno provate, è difficile capire a che sorte andrà incontro il Watford. Nel 2001 il Chesterfield fu penalizzata di 9 punti per irregolarità di bilancio, ma alla fine potrebbe anche solo arrivare una multa. La dirigenza inglese, per il momento, si trincera dietro un no comment.