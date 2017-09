Wanda Nara, bufera allo stadio in Uruguay

In Argentina il nome di Wanda Nara fa sempre rumore e in questi giorni i quotidiani sudamericani hanno dedicato grande attenzione a quanto accaduto sugli spalti del 'Centenario' durante Uruguay-Argentina, partita di debutto di Mauro Icardi.

La moglie del capitano dell'Inter, secondo quanto raccontano i media sudamericani, sarebbe arrivata proprio ad inizio partita e sarebbe stata accompagnata dagli steward in una zona nobile dello stadio ma comunque vicina agli spettatori, non in un palco privato. Wanda avrebbe quindi chiesto di essere accompagnata in un palco privatoottenendo il consenso dal personale dell’AFA, la Federcalcio argentina.

La modella argentina, però, si sarebbe seduta nel settore riservato ai dirigenti della Federazione, in particolare nel posto riservato al Presidente e quindi sarebbe stata invitata ad andarsene. Alla fine Wanda avrebbe assistito alla partita da un settore laterale, ma pur sempre all'interno del palco privato riservato ai “vip”.

Un fuoco di paglia quindi, ma che ha trovato tantissimo spazio sui media argentini. La stessa Wanda ha poi cercato di smorzare le polemiche con un tweet: "Apprezzo l'attenzione e la cura che i cittadini di AFA hanno avuto con me e la mia famiglia e smentisco qualsiasi tipo di voce che dica il contrario".