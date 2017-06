Vukusic: "Per anni ho giocato con un solo polmone funzionante"

Giocare a calcio con un solo polmone funzionante. E' quello che ha fatto Ante Vukusic, in forza al Pescara tra il 2012 e il 2014. L'attaccante croato in un'intervista al quotidiano locale Sportske novosti ha rivelato le sue vicissitudini fisiche: "In Italia ho avuto grossi problemi ma i medici dicevano che fossero legati alla schiena: dovevo faticare una ventina di giorni e poi il dolore sarebbe passato, ma al contrario dopo un po' tornava sempre".



Il problema era invece come detto un altro, ed è stato scoperto recentemente: "Appena sono arrivato (in Russia nel Tosno ndr), i dottori hanno capito che non si trattava della schiena, ma che avevo un problema a un polmone. Mi hanno detto che è un miracolo che sia riuscito a giocare per anni con un solo polmone funzionante".



Il giocatore è stato operato e dovrà stare fermo 2-3 mesi, "senza fare nulla, e poi la speranza è quella di tornare in campo e giocare di nuovo. Se non altro ora riesco a respirare completamente".