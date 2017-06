Volto di Guardiola riprodotto sulla pizza: tifoso dello United fa causa al ristorante

Trovarsi sulla pizza il volto del proprio 'nemico' calcistico. E' quanto capitato a un tifoso del Manchester United: James Haggerty ha visto riprodotto sulla pizza ordinata per telefono il volto, delineato dal formaggio, di Pep Guardiola, tecnico del Manchester City. Un vero e proprio schock per il supporter dei Red Devils.



Come riferisce il Sunday Sport, James Haggerty ha chiamato il ristorante chiedendo un'altra pizza gratis. Nulla da fare. Anzi, i camerieri non hanno creduto alla versione del tifoso: "Dopo avergli spiegato ciò che avevo visto mi hanno detto che avevo le allucinazioni”. Così James per la pizza da 7 sterline ha deciso di intentare causa al locale per 5mila sterline (circa 6mila euro) perchè quella visione ha ferito i suoi sentimenti. Dopo quella sera sembra che Haggerty non riesca più a ordinare una pizza d’asporto: “Ogni volta che chiudo gli occhi vedo la faccia di Guardiola”.

It's Pepperoni Guardiola! Furious Man Utd fan sues after finding face of Man City boss on his pizza. @thesundaysport world exclusive! pic.twitter.com/6oTrNFpVK8 — Sunday Sport (@thesundaysport) 1 ottobre 2016