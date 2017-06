Vittime di Medellin: sull'aereo l'ex Salernitana Machado

Tra le vittime della tragedia di Medellin c'è una vecchia conoscenza del calcio italiano. Filipe Machado era a bordo dell'aereo che nella notte italiana si è schiantato nei pressi della città colombiana di Medellin.



Machado, brasiliano con passaporto italiano, ha disputato sette partite con la maglia della Salernitana nella stagione 2009/2010 di Serie B. L'ultima presenza del terzino in Italia risale al 27 novembre del 2009, nella sconfitta interna contro il Gallipoli.



Tra i miracolati, invece, c'è Claudio Winck, terzino destro brasiliano, che ha giocato nel Verona nella stagione scorsa, collezionando due presenze in Coppa Italia e andando persino a segno nell'1-0 del 2 dicembre 2015 contro il Pavia.



In queste ore, il mondo piange la scomparsa di 76 delle 81 persone presenti sull'aereo caduto, che trasportava la squadra di Winck e Machado, il Chapecoense.



Winck ha pubblicato un messagio sul suo profilo Instagram, un'esortazione a pregare per i suoi compagni scomparsi.

Todos na reza por aqui... que Deus abençoe a todos!! Una foto pubblicata da ClaudioWinck (@claudiowinckoficial) in data: 29 Nov 2016 alle ore 00:55 PST