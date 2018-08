Vissel Kobe senza Iniesta, l'Fc Tokyo convoca il sosia

Andres Iniesta sarà costretto a saltare la partita del Vissel Kobe contro l'Fc Tokyo: il centrocampista è bloccato in Spagna, impegnato ad ottenere i documenti necessari per far arrivare in Giappone anche la moglie e le tre figlie. Ma nella capitale non si sono arresi e, se manca Iniesta, hanno "convocato" il suo sosia ufficiale giapponese, Yusuke Noda detto Iam Noda (attore comico del trio Onigashima).



Allo stadio ci sarà dunque un sosia per sopperire alla mancanza di una stella che la J-League vorrebbe ad ogni partita. L'iniziativa ha fatto sorridere tanti, altri invece hanno espresso critiche visto che la fisionomia dell'attore comico potrebbe essere vista anche come una mancanza di rispetto verso Iniesta.

Andres Iniesta is set to miss Vissel Kobe’s game at FC Tokyo on Sunday.



In a bid to keep their biggest crowd in three years happy, FC Tokyo have hired this Iniesta impersonator 😂 pic.twitter.com/xVE43aeXR2 — ESPN UK (@ESPNUK) 3 agosto 2018