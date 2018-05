Vissel Kobe, Iniesta e la depressione: "Mi sentivo vuoto dentro"

Andrés Iniesta a cuore aperto. Il centrocampista spagnolo (negli scorsi giorni presentato ufficialmente dai giapponesi del Vissel Kobe) racconta in un'intervista a Risto Mejide poi riportata da As il periodo buio vissuto tra il 2009 e il 2010.



"È stata una serie di eventi che mi hanno fatto entrare in un pozzo senza fondo. Mi sentivo vuoto dentro", ricorda il 34enne. A scatenare la depressione anche e soprattutto la scomparsa dell'amico Daniel Jarque, calciatore dell'Espanyol morto per infarto nel ritiro della squadra a Coverciano l'8 agosto 2009. Da qui l'ex centrocampista del Barcellona ha iniziato un'altra partita, non su un rettangolo verde e contro il male oscuro: "I miei due psichiatri e il mio psicologo mi hanno aiutato molto, così come le persone che mi sono sempre accanto. Devo molto a tutti quanti".



Dopo la vittoria più importante sono arrivati i trionfi sul campo, con la Spagna e con la maglia blaugrana, indossata fino a una settimana fa: "Saluto perché ho capito di non essere più in grado di dare al club quello che esige e merita. Non è stata una decisione immediata, ma è giunta al termine di un processo lungo, nato un anno e mezzo fa. Prima dell'inizio della stagione non sapevo se quest'anno sarebbe stato l'ultimo o meno. Ma lasciare in questo modo era ciò che sognavo".