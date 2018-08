Vissel Kobe, gol strepitoso di Iniesta

Andrés Iniesta infinito. Il centrocampista ex Barcellona, attualmente in forza al Vissel Kobe, ha messo a segno un gol da favola nella sfida vinta 2-0 contro lo Jubilo Iwata. Il 34enne ha ricevuto palla da Podolski e fatto secco un avversario con una 'veronica' da urlo prima di scartare il portiere rivale e depositare in rete. Il primo centro in Giappone merita grandi applausi.

Iniesta bringing the woof! pic.twitter.com/fFzk9TQ7ol — James Dart (@James_Dart) 11 agosto 2018