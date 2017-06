Virus FIFA, da Montolivo a Milik: quanti infortuni in nazionale

Dopo i numerosi infortuni occorsi a durante la sosta dedicata agli impegni dellle nazionali, si è tornato a parlare del virus FIFA (come lo hanno definito in Spagna). Le squadre della Liga, infatti, sono tra le più colpite: il Barcellona ha visto andare ko Jordi Alba, Sergi Roberto, Cillessen e, non ultimo, Neymar, mentre il Real Madrid dovrà fare a meno di Sergio Ramos almeno per un mese, a causa di una distorsione al ginocchio rimediata nella gara contro l'Albania. Proprio il difensore andaluso, pochi giorni prima, aveva procurato - inavvertitamente - la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro a Riccardo Montolivo. Ancora più sfortunato Arkadiusz Milik, vittima della rottura del legamento crociato, sempre, del ginocchio sinistro.



Per compensare, almeno parzialmente, i problemi causati ai club da questi stop, la FIFA ha previsto un programma, valido fino al 2018, in cui vengono stanziati 80 milioni di euro all'anno. "L'indennizzo - in favore delle società "danneggiate" - non può superare i 7,5 milioni annuali e i 20.548 euro giornalieri e viene calcolato dividendo lo stipendio lordo per 365 e poi moltiplicando per i giorni di assenza per infortunio (ma con una "franchigia" dei primi 28 giorni di stop, che vengono sottratti dal computo)", spiega un reportage dettagliato sulle pagine della Gazzetta dello Sport. Seguendo questo ragionamento, il Milan riceverà circa 1,9 milioni di euro per Montolivo, mentre il Napoli 1,5 milioni per Milik. Nessun rimborso, invece, per il Barcellona: dato che non è previsto alcuna cifra, per gli infortuni che non vanno oltre il mese di stop.