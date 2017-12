Violenza sessuale di gruppo: 9 anni di carcere a Robinho

Grossi guai per Robinho. L'ex giocatore del Milan è stato condannato dalla nona sezione del tribunale di Milano presieduta da Mariolina Panasiti a 9 anni di carcere per violenza sessuale di gruppo nei confronti di una ragazza albanese, all'epoca dei fatti 22enne come riferisce l'Ansa.



L'episodio sarebbe avvenuto in una discoteca di Milano il 22 gennaio 2013, quando il brasiliano vestiva la maglia rossonera. La violenza, secondo le indagini, sarebbe stata consumata da Robinho insieme ad altre 5 persone. Il calciatore ora si trova in Brasile dove gioca per l'Atletico Mineiro. Nel 2009, ai tempi del Manchester City, il 33enne era stato arrestato per stupro e in seguito rilasciato su cauzione.



L'avvocatessa Marisa Alija, contattata dal nostro Andersinho Marques, si è così espressa: "Chiarisco che il mio cliente si è già difeso dalle accuse, sostenendo che non ha partecipato all'episodio.Tutte le misure legali sono già state messe in atto in prima istanza".

"Robinho non ha niente a che fare con questa storia"