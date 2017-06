Villarreal, Soldado: "Espugniamo l'Olimpico". Ma posta la foto del nuovo stadio...

"Trasformiamo questo stadio nel teatro di un'impresa". L'attaccante del Villarreal Roberto Soldado suona la carica via Twitter ai propri tifosi in vista del match di ritorno di Europa League di questa sera contro la Roma, dove gli spagnoli partono dallo 0-4 dell'andata. Il numero 9, però, incappa in una gaffe involontaria pubblicando la foto del progetto del nuovo stadio giallorosso e non dell'Olimpico.



Il giocatore, con ogni probabilità, non sarà al corrente della bagarre che ruota intorno al nuovo impianto, ma molti tifosi italiani non si sono lasciati sfuggire l'occasione per fare dell'ironia. "Non sbagliate strada", consiglia un ragazzo, mentre un altro scherza: "A Robè se stasera annate là ve danno partita persa per non essevi presentati all'Olimpico". Immediato il rilancio del "#famostostadio" lanciato da Luciano Spalletti. "Pure Soldado è d'accordo", spiega un utente che poi si interroga: "Ma Virginia lo sa?"