Villarreal, Bacca segna ancora. Ed è un gol pazzesco

Il primo pensiero di Vincenzo Montella non sarà stato guardare Villarreal-Ponferrandina, ritorno dei sedicesimi di Coppa del Re. Qualcuno, però, gli avrà fatto notare che, dopo le polemiche social, Carlos Bacca si è preso una bella rivincita anche in campo: al 19' del secondo tempo, sul 2-0 per la sua squadra che a quel punto aveva già ribaltato lo 0-1 dell'andata, si è inventato un gol meraviglioso con un controllo spettacolare in area e il comodo tocco vincente.

Bacca just did this pic.twitter.com/4OokJTecGQ — Greedmbvideos (@greedmbvideos) 30 novembre 2017

Avversario facile? Forse sì, il Ponferrandina gioca nella Serie B spagnola. Ma, animale d'area di rigore,, dopo l'inutile gol del raddoppio segnato domenica contro il Siviglia che poi ha rimontato da 2-0 a 2-3 nell'ultima gara di campionato. Così ha toccato quota 7 centri stagionali, di cui 4 in campionato: non tantissimi, a dire il vero, ma comunque più del suo sostituto in rossonero Nikola Kalinic.Piano piano, tra l'altro, il colombiano si è riconquistato il posto da titolare che aveva perso dopo le prime 5 giornate: in realtà in coppa ha riposato, ma è entrato al posto di Soriano e dopo 9 minuti l'ha messa dentro dimostrando ditrascinatore stagionale del Villarreal. Chissà se al Milan sperano che continui così in modo tale che il Villarreal lo riscatti, oppure lo rimpiangono per averlo scaricato. Per volere di un allenatore che non c'è più.