Villarreal, Bacca: "Il Milan voleva tenermi, tornerà grande"

Carlos Bacca è tornato al Villarreal nell'ambito dell'affare che ha portato Samu Castillejo al Milan, oggi l'attaccante colombiano si è (ri)presentato ai media spagnoli ed ha avuto parole dolci per la società rossonera

#VillarrealTV 📺 | ¡Se hizo esperar pero ya tenemos a @carlos7bacca de nuevo con nosotros! pic.twitter.com/LpoGXHGAY3 — Villarreal CF (@VillarrealCF) 22 agosto 2018

"C'era la possibilità che restassi al Milan, Gattuso e Leonardo volevano questo - ha raccontato Bacca in conferenza stampa -. Il mister mi ha detto che mi considerava un giocatore del club, che avrebbe lavorato con me, non voleva che partissi. Mi ha fatto sentire importante ma ormai avevo deciso di tornare al Villarreal".



"Il Milan sta facendo le cose giuste, hanno un allenatore che dice le cose in faccia e torneranno a vincere grandi cose" ha concluso la punta.