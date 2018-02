Villarreal, arrestato Semedo: furto e sequestro di persona

Una storia incredibile dalla Spagna, di quelle che sembrano uscite da qualche film di gangster. Il difensore classe 1994 del Villarreal, Ruben Semedo, è stato arrestato questa mattina dalla Guardia Civile di Valencia con una serie di accuse gravissime: sequestro di persona con utilizzo di armi da fuoco e furto.

A riferire la notizia è Las Provincias, che rivela i dettagli della denuncia presentata da un uomo lo scorso 12 febbraio al commissariato della Polizia Nazionale. Secondo la ricostruzione del quotidiano, Semedo avrebbe sequestrato un uomo con l'ausilio di alcuni individui e lo avrebbe portato nella propria casa a Betera: lì lo avrebbe legato e picchiato e un suo complice avrebbe sparato alcuni colpi di pistola per convincere la vittima a consegnare le chiavi di casa e l'indirizzo dell'abitazione, successivamente svaligiata.

Ad avviare le indagini è stata la denuncia dell'uomo, che dopo il sequestro si è presentato in commissariato con lesioni e in stampelle. La vittima ha riconosciuto Semedo e suo cugino, che sono finiti in manette in attesa del processo.