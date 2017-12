Villar: "Spagna fuori dal Mondiale? Il governo sarà responsabile"

"Il Consiglio di Stato sta facendo in modo che la Federazione non rispetti le leggi, pretende che si annullino le elezioni senza che la legge lo consenta e sarà l'unico responsabile se la Spagna dovesse restare fuori dal Mondiale. Non sarà colpa mia, la situazione è grave". il presidente federale, Angel Maria Villar, sospeso dopo il caso esploso in estate quando fu arrestato per corruzione, lancia l'allarme attaccando il Governo di Madrid e negando di aver sollecitato l'azione (l'invio di una lettera alla stessa Federazione) della Fifa, preoccupata per le ingerenze governative sulla federazione, in particolare dall'ipotesi di nuove elezioni.



Il presidente ha poi proclamato nuovamente la propria innocenza: "Non credo di tornare in carcere perchè non ho fatto nulla. La mia sospensione è ingiusta e dovrei essere ancora io a presiedere la Rfef. Chiediamoci perchè conflitti di questa natura non avvengono in altri Paesi come Germania, l'Italia o Inghilterra, dove lo Stato rispetta l'autonomia delle Federazioni".



Dopo lo scandalo estivo, il Consiglio Superiore dello Sport (di fatto, il governo) vorrebbe che le elezioni venissero ripetute e ha investito della questione il Consiglio di Stato, di cui attende ora il parere. Un'ingerenza, agli occhi della Fifa, secondo cui un passaggio del genere costituirebbe una violazione del proprio statuto con il conseguente rischio per la Rfef di venire sospesa come membro associato ed espulsa da tutte le competizioni internazionali a cui partecipa, inclusa la Coppa del Mondo.