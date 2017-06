Vieri show: nuovo video con Bombardini e Fognini

È stato il protagonista indiscusso dell'estate e ora è tornato alla carica: naturalmente stiamo parlando di Christian Vieri, ormai a tutti gli effetti un'icona social per molti utenti. Bobo ha sfidato in una partita di tennis l'amico Davide Bombardini, ex giocatore, tra le altre, di Palermo, Roma e Atalanta. Nonostante l'aiuto del numero 49 del ranking ATP, Fabio Fognini, nei panni di coach del rivale, Vieri è riuscito a imporsi a 7-5. Al termine del match, l'ex bomber ha voluto condividere la vittoria con i propri follower pubblicando un video molto simpatico: in palio gli stessi premi collezionati nel corso della sua lunga estate a Formentera. Buona visione!

@bombardinidavide and @fabiofogna can't beat @christianvieriofficial Un video pubblicato da Christian Vieri (@christianvieriofficial) in data: 5 Dic 2016 alle ore 08:17 PST