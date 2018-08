Vidal contro il Real Madrid: "Col Var niente trionfi Champions..."

"Il mio sogno è la Champions". Arturo Vidal lo ripete un paio di volte, magari per far arrivare meglio il messaggio. Oggi l'ex juventino è un centrocampista del Barcellona e al Mundo Deportivo, quotidiano catalano, ha rivelato i suoi obiettivi: "Sono venuto qui per vincere tutto, arrivo in una nuova squadra e in una nuova competizione, la Liga, e tutto ciò mi rende molto emozionato. Il mio grande sogno però è conquistare la Champions League".



Se vi chiedete perché, non è così difficile ottenere la risposta: Vidal ha perso la finale contro il Barcellona quando indossava la maglia della Juve, ma soprattutto ha subito due cocenti eliminazioni negli ultimi due anni, quando era al Bayern, entrambe ad opera del Real Madrid. Il cileno si scagliò duramente contro gli arbitri, così come il club, e così è tornato sull'argomento: "Se ci fosse stato il Var, il Bayern avrebbe avuto altre due Champions League in più in bacheca". Chissà se a Cristiano Ronaldo fischiano le orecchie...