Vicenza, i tifosi bloccano il pullman: niente derby col Padova

Non verrà disputato il derby tra Padova e Vicenza in programma nel pomeriggio allo stadio Euganeo. Il pullman con i giocatori biancorossi, non quelli della prima squadra che sono in sciopero ma quelli della formazione giovanile della "Berretti", non ha potuto varcare i portoni dello stadio Menti a causa di una nutrita presenza di sostenitori, almeno 600-700, che si sono radunati all'esterno.

"A fronte della presenza di donne e bambini - fa sapere il Vicenza Calcio in una nota - le forze dell'ordine fanno sapere di non aver abbastanza personale che possa garantire la possibilità d'uscita del pullman e che non sarà fattibile la sua partenza. A fronte della circostanza creatasi la partita dovrà intendersi a tutti gli effetti annullata".

Il club fa sapere che "ci riserveremo di quantificare i danni e di individuare i responsabili degli stessi" e che la società Vicenza Calcio "si ritiene rammaricata del comportamento non giustificato da parte dei tifosi in quanto coloro che erano stati scelti per disputare la partita in evento sono comunque tesserati della società".