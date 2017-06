Viareggio, il Sassuolo trionfa: Empoli battuto ai rigori

Il rigore di Gianluca Scamacca fa la storia. Perché il Sassuolo non aveva mai vinto il Torneo di Viareggio e non era mai neppure arrivato in finale. E perché mai una squadra aveva sollevato la coppa dopo aver vinto tutte le partite della fase a eliminazione diretta ai rigori. Tutte. Trionfo neroverde, dunque: dopo aver cullato per quasi un'ora il sogno di tornare campione dopo 17 anni (dal 42' del primo tempo al 34' della ripresa, con l'intervallo in mezzo), l'Empoli si arrende e viene sconfitto ancora a un passo dal traguardo, come nel 2008 contro l'Inter e nel 2010 contro la Juve.



Il Sassuolo si gode il successo confermando i grandi progressi anche in termini di settore giovanile: il gol che sblocca il risultato lo segna Adjapong, uno che ha già segnato in Serie A (a Cagliari), la rete del 2-2 la firma Scamacca, che fece parlare di sé per la "fuga" da Roma, quando (due inverni fa) il Psv lo portò in Olanda salvo poi cederlo lo scorso gennaio al Sassuolo senza averlo mai fatto esordire in prima squadra. L'Empoli aveva ribaltato il risultato con Zini e Manicone (figlio d'arte), poi ha pagato gli errori dal dischetto di Damiani e Pejovic e si è arreso (6-4). La ripetizione della finale dopo il pari, del resto, non c'è più e il Sassuolo vince come aveva sempre fatto. Prima dell'Empoli erano cadute allo stesso modo Fiorentina, Inter e Torino dagli ottavi in poi. È il caso di dirlo: undici metri di felicità.