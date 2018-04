Viareggio Cup, trionfa ancora l'Inter di Stefano Vecchi

L'Inter Primavera di Stefano Vecchi batte in finale i pari età della Fiorentina per 2-1 dopo i tempi supplementari e si aggiudica così la Viareggio Cup per l'ottava volta nella sua storia. I campioni d'Italia in carica vanno sotto a inizio ripresa puniti dalla rete di Sottil, ma trovano il pari a 10' dal triplice fischio con Belkheir e poi ribaltano il match ai supplementari grazie a Vergani, che sfrutta una papera di Ghidotti. Per i nerazzurri è il quarto trionfo negli ultimi sedici anni, l'ultima vittoria nerazzurra risaliva al 2015 (sempre con Vecchi in panchina).

Stefano Vecchi conferma il 3-5-2, ma propone tre novità rispetto alla semifinale col Parma: Brignoli e Pompetti a centrocampo e Merola in attacco. Emiliano Bigica sceglie invece il 4-2-3-1 con gli stessi interpreti che hanno eliminato la Juventus.

Le due squadre scendono in campo con una maglia in ricordo di Davide Astori (l’Inter indossa anche il lutto al braccio per la scomparsa di Pierluigi Casiraghi) e l'avvio è tutto di marca viola. Dopo 4 minuti Diakhatè spara alto sopra la traversa, poi i viola reclamano un calcio di rigore per un presunto fallo di mano di Nolan (16') e dieci minuti più tardi Pinto svetta di testa, ma non riesce a inquadrare la porta. Al 28’ il primo squlilo nerazzurro con la punzione di Pompetti di sinistro che per poco non sorprende Ghidotti, ma l'occasione più grande del primo tempo è per i viola: Gori sfrutta un errore di Rizzo, si invola verso la porta, ma conclude clamorosamente a lato (36'). Nel finale ci prova ancora Pompetti, ma all'intervallo è 0-0.

Avvio di ripresa da fuochi d'artificio: dopo 25 secondi la Fiorentina va in vantaggio con Sottil, che deposita in rete l'assist di Maganjic, l'Inter reagisce e sfiora l'immediato pareggio con un colpo di testa di Merola (miracolo di Ghidotti), che due minuti dopo ci riprova ancora di testa sfiorando il palo di millimetri. Vecchi al 53' decide di effettuare i primi tre cambi contemporaneamente (da regolamento sono previste 7 sostituzioni) con gli ingressi di Belkheir, Rover e D'Amico al posto di Adorante, Merola e Schirò, Bigica invece è costretto a rinunciare Mosti infortunato (al suo posto dentro Ferrarini). Al 65' l'Inter va di nuovo vicina al pari con Brignoli, ma per esultare deve aspettare ancora un quarto d'ora: Belkheir riceve dallo stesso Brignoli in area di rigore e di sinistro batte Ghidotti mandando la gara ai supplementari.

Nell'extra time la stanchezza delle due squadre (che hanno giocato sei gare in pochissimi giorni) è evidente e l'errore è dietro l'angolo. La partita resta equilibrata, ma Ghidotti fa la frittata (al portiere della Fiorentina sfugge il pallone dalle mani) e il 17enne Vergani ne approfitta realizzando, a porta praticamente vuota, il gol del sorpasso nerazzurro. Nel finale del primo tempo la Fiorentina resta anche in 10 per l'espulsione (doppio giallo) di Pinto.

Nel secondo supplementare i viola ci provano soprattutto con le conclusioni dalla distanza di Ranieri, ma il terzino viola non è fortunato e alla fine fanno festa i nerazzurri.

Tabellino

Inter-Fiorentina 2-1

46' Sottil (F), 79' Belkheir (I), 96' Vergani (I)

Inter (3-5-2): Pissardo; Zappa, Nolan, Rizzo (70' Corrado); Valietti (70' Vergani), Brignoli, Pompetti, Schirò (53' D'Amico), Sala; Merola (53' Rover), Adorante (53' Belkheir). All. Vecchi

Fiorentina (4-2-3-1): Ghidotti; Mosti (63' Ferrarini), Ceccacci (91' Visentin), Pinto, Ranieri; Valencic, Lakti (91' Gorgos); Maganjic (78' Hristov), Diakhatè, Sottil (89' Longo); Gori. All. Bigica

Espulsi: Pinto

Ammoniti: Ranieri, Nolan, Diakhatè, D'Amico