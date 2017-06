Viareggio Cup, Carlo Manicone segna e dedica il gol al nonno

Contro la Spal, Carlo Manicone ha segnato un gol che vale doppio. Un po' perché ha portato l'Empoli primavera in semifinale di Viareggio Cup ma soprattutto per quello che sta dietro al gesto tecnico: il figlio di Antonio (79 presenze con la maglia dell'Inter tra il 1992 e il 1996 e ora viceallenatore della nazionale svizzera) ha esultato indicando il cielo per dedicare la rete al nonno paterno Domenico, morto mercoledì. Una bella rete, destro preciso nell'angolino basso su assist di Traoré al 45', e carica di emozione.



Manicone e il suo Empoli in semifinale troveranno il Bruges (2-0 al Napoli) mentre l'altra sfida sarà quella tra Sassuolo, che ha battuto a sorpresa l'Inter ai rigori, e Torino, 2-1 in rimonta sull'Atalanta.