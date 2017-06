Verso Russia 2018: CR7 trascina il Portogallo, Francia e Olanda ok

Nel Gruppo B prima vittoria del Portogallo campione d'Europa, che trascinato da un super Cristiano Ronaldo (4 i gol dell'asso del Real Madrid) supera con un tennistico 6-0 Andorra (ridotta in 9 uomini) e si porta in classifica un punto alle spalle delle sorprendenti Isole Far Oer, che si impongono 2-0 in trasferta in Lettonia. In testa alla classifica, a punteggio pieno, c'è la Svizzera, che in Ungheria trova il gol da 3 punti al 90esimo grazie a Stocker, autore del definitivo 3-2.

Nel Gruppo A prima vittoria anche per la Francia, che dopo il pareggio dell'esordio in Bielorussia, piega 4-1 la Bulgaria e la supera in classifica. Allo Stade de France i Bleus vanno sotto in avvio su rigore, ma poi rimontano e dilagano con le reti di Gameiro (doppietta), Payet e Griezmann. A parimerito coi francesi, a 4 punti in classifica, anche Olanda e Svezia. La nazionale di Blind rifila un poker alla Bielorussia (doppietta di Promes), mentre gli svedesi passano 1-0 in Lussemburgo (Lustig).

A chiudere il programma della serata le partite del Gruppo H, dove il Belgio travolge 4-0 la Bosnia di Pjanic e Dzeko (in gol anche Hazard e Lukaku) e si porta in testa alla classifica a punteggio pieno in compagnia della Grecia, che regola 2-0 Cipro (gol di Mitroglu e Mantalos). A tre punti, insieme alla Bosnia, c'è ora anche l'Estonia, che davanti al pubblico amico batte 4-0 Gibilterra (doppietta di Kait) in una partita senza storia.