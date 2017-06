Verso Macedonia-Italia, Ventura: "Pellè ha mancato di rispetto a me e alla squadra". Buffon: "Osceni i fischi a Montolivo"

Alla vigilia della sfida con la Macedonia il ct azzurro Giampiero Ventura ha risposto così a una domanda sul caso Pellè: "Ha mancato di rispetto non solo a me, al compagno che lo ha sostituito e a tutta la squadra. Il suo gesto ha annacquato l'immagine del nostro gruppo. Non c'è comunque niente di personale, non credo che il giocatore ce l'avesse con me". Ventura ha poi annunciato che Verratti giocherà dal primo minuto, e sottolineato che "la trasferta in Macedonia non sarà delle più semplici ma noi abbiamo la possibilità di ritagliarci il nostro spazio. La squadra deve crescere partita dopo partita non solo dal punto di vista del coraggio".



In conferenza stampa ha preso la parola anche il capitano azzurro, Gigi Buffon: "Vorrei sottolineare un aspetto che mi preme. Trovo veramente scandalosi i fischi rivolti a Montolivo quando gioca in Nazionale. Lo trovo uno scempio, i tifosi dovrebbero sostenere un giocatore che ha sempre dato l'anima per questa maglia subendo anche gravi infortuni". Sulla sfida contro la Macedonia: "Vogliamo fare una bella gara e vincere domani. Stiamo ricostruendo un'identià con il mister e in questo senso i 20 minuti finali con la Spagna sono stati molto belli".