Verso Brasile-Argentina: Neymar ospita Messi e Mascherano sul suo jet

La notte di giovedì offre probabilmente la sfida più affascinante dello scenario del calcio mondiale: Brasile e Argentina si affrontano allo stadio Mineirão di Belo Horizonte nella undicesima giornata delle qualificazioni sudamericane al Mondiale 2018. E al momento del fischio d'inzio i riflettori saranno puntati inevitabilmente su Neymar e Lionel Messi. I due fuoriclasse del Barcellona hanno dimostrato di avere un'intesa straordinaria in blaugrana, ma questa vota si troveranno uno contro l'altro in un clima infuocato, con l'Albiceleste che non può permettersi di perdere altri punti in chiave qualificazione. Nonostante questo, O Ney e Leo hanno dimostrato di vivere l'attesa con grande serenità: l'attaccante argentino, insieme al connazionale e compagno Javier Mascherano, si è fatto dare un passaggio dal brasiliano sul suo jet, come testimonia la foto che ha iniziato a circolare sui social nelle ultime ore. Un episodio simpatico, che però ha già scaturite diverse polemiche nei due Paesi.

Neymar, Messi y Mascherano viajaron juntos a Brasil antes de jugar entre ellos. Amigos que te da el fútbol. pic.twitter.com/RLvSoHjNJ9 — El 10 (@MessInvicto) 8 novembre 2016