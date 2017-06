Verratti: "Se fossi un giocatore del Monaco sarei inc... nero"

Ha fatto discutere e non poco la scelta di Jardim di schierare di fatto il Monaco B nella semifinale di Coppa di Francia vinta 5-0 dal Psg. Al coro di critiche contro le scelte dell'allenatore dei monegaschi si aggiunge ora Marco Verratti. "Se fossi un giocatore del Monaco sarei incazzato nero con club e dirigenti e chiederei spiegazioni. In passato anche noi abbiamo avuto tante partite importanti da affrontare, magari abbiamo giocato con qualche riserva, ma non siamo mai arrivati al punto di schierare i ragazzi della Primavera per una semifinale di coppa. Magari ci poteva stare per i primi turni, non a questo livello della competizione" sottolinea il centrocampista del Psg a France Televisions.



Verratti è un fiume in piena e aggiunge: "Una grande squadra deve puntare a vincere tutto, avrebbero dovuto gestirla meglio. Sono problemi loro, per noi era importante arrivare in finale, indipendentemente dal tipo di avversario. Non hanno mancato di rispetto al Psg, ma alla coppa di Francia che rimane una competizione importante".



Dal canto suo Jardim risponde così alle accuse:"Un conto è avere una squadra di 25 grandi giocatori, un altro come noi con 15 giocatori di livello, molti giovani e vari infortuni. Non potevamo fare diversamente".