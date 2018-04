Verona, l'ex Mame Fily Sall espulso dall'Italia per terrorismo

Si chiama Mame Fily Sall, giocava nelle giovanili del Verona e ha abitato per un po' di tempo in Italia anche dopo aver smesso col calcio: non lo farà più perché nella serata di giovedì ha preso un aereo per il Senegal, il suo paese di origine. Espulso per terrorismo. Fily Sall, residente a Torrebelvicino, in provincia di Vicenza, - secondo quanto riporta l'Ansa - è stato l'oggetto del provvedimento del Questore eseguito dalla polizia di Stato che ha proceduto all'accompagnamento del giovane alla frontiera aerea di Milano Malpensa, dove è stato imbarcato su un volo diretto per il Senegal.



Fily Sall aveva giocato con la Primavera del Verona nel 2014-15, ma non ha avuto fortuna. Secondo quanto hanno spiegato gli investigatori che l'hanno monitorato per settimane -, aveva manifestato in più occasioni un forte interesse per cercare di reperire armi da fuoco e sostanze chimiche, e in un'occasione era stato trovato in possesso di un'arma. Tra i precedenti, anche un episodio di minaccia in una gioielleria di Schio dove aveva esibito platealmente un coltello con una lama di 30 cm. In quell'occasione era stato denunciato dai carabinieri.