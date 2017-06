Ventura, un solo dubbio per l'Italia anti-Spagna: De Scigio o Criscito?

Giampiero Ventura ha pochi dubbi, l'Italia che giovedì affronterà la Spagna è praticamente fatta. L'ultimo allenamento degli azzurri ha fornito importanti indicazioni su quali saranno le scelte del ct in vista della sfida dello Juventus Stadium: il modulo resta il 3-5-2, in difesa al posto di Chiellini giocherà Romagnoli (all'esordio dal primo minuto), in regia ci sarà De Rossi (Verratti non è al meglio) e la coppia d'attacco sarà Eder-Pellè, mentre l'unico ballottaggio riguarda l'out di sinistra, dove De Sciglio ha superato Criscito, che sembrava dovesse partire titolare. A completare il centrocampo ci saranno Parolo, Bonaventura e Florenzi, che giocherà al posto di Candreva per tentare di arginare le scorribande offensive di Jordi Alba.

I PRECEDENTI

In totale sono 35 i precedenti tra la nazionale italiana e quella iberica e gli azzurri ne hanno vinto uno in più (11 a 10 con 14 pareggi). I ricordi più freschi sono quelli di Euro 2016, quando l'Italia di Conte riuscì ad interrompere una serie di risultati negativi iniziata agli Europei del 2008 con quella sconfitta ai rigori che lanciò la Roja prima alla conquista del Continente e poi alla conquista del mondo.

4 anni più tardi la sfida più importante, la finale di Euro 2012 in cui l'Italia di Prandelli arrivò in riserva e prese 4 schiaffi. I meno giovani ricorderanno sicuramente anche la gomitata di Tassotti a Luis Enrique a Usa '94, mentre è più difficile tornare con la memoria ai quarti di finale del Mondiale italiano del 1934, quando le sfide contro la Spagna furono due in due giorni. Il 31 maggio finì 1-1 ai supplementari (all’epoca non si tiravano i rigori), l’1 giugno la Spagna non schierò in porta il fenomenale Zamora (versione ufficiale una botta al ginocchio, ma in realtà si trattò di un accordo tra le due dittature) e l'Italia vinse 1-0 con gol di Meazza.

L'Italia non perde in casa con le Furie Rosse dal 1971, 2-1 con le firme di Pirri e Uriarte (per l’Italia De Sisti). A Torino la Nazionale ha giocato 35 partite con un bilancio molto positivo: 24 successi, 6 pareggi e solo 5 sconfitte, l’ultima addirittura 61 anni fa contro la Jugoslavia. Allo Juventus Stadium, invece, sarà la terza volta per la Nazionale: dopo l’esordio vincente contro la Repubblica Ceca del 2013 (2-1) per le qualificazioni mondiali, c’è stato l’1-1 in amichevole contro l’Inghilterra.