Ventura punge Prandelli e Conte: "Il ranking basso non è colpa mia"

L'Italia cerca questa sera alle 20:45 a Torino contro la Macedonia la matematica certezza dei playoff (basta un punto). Ventura has celto il 3-4-3 con Verdi nel tridente offensivo accanto a Immobile e Insigne: Candreva partirà dalla panchina. In attesa del match il ct lancia una frecciata ai suoi predecessori in merito al ranking.



"Secondo me non si è parlato chiaramente di questo argomento, almeno nei miei confronti. Si è parlato di un ranking basso con la mia foto accanto e sembrava che io fossi la causa di questo livello. Da quando sono arrivato abbiamo vinto praticamente quasi tutte le partite. È evidente che quel ranking è dovuto ai due anni precedenti, in cui purtroppo c'è dentro anche un Mondiale fallito. Siamo consapevoli di doverci andare a giocare la qualificazione e anche di migliorare questa situazione per il futuro" sottolinea l'ex allenatore del Torino. Chiarissimo il riferimento a Prandelli e Conte...