Ventura non si dimette: "Chiedo scusa agli italiani"

Dopo due ore di silenzio assoluto, il ct dell'Italia Gian Piero Ventura si è presentato in conferenza stampa per commentare il clamoroso fallimento Mondiale e ha sorpreso tutti: "Non mi sono dimesso perché non ho parlato col presidente: le considerazioni sono tante, devo parlare con la Federcalcio". "Sono arrivato in ritardo - ha spiegato Ventura - perché ho voluto salutare ogni giocatore col quale ho avuto il privilegio di avere un rapporto, a uno a uno".

"La responsabilità - ha continuato il ct azzurro - è dell'allenatore, è persino banale dirlo: è un risultato pesantissimo perché ero convinto di farcela. Sono orgoglioso di aver fatto parte del gruppo azzurro, di aver lavorato con grandi campioni e con altri che mi auguro lo diventeranno".

"Sono dispiaciuto - ha commentato Ventura quasi in lacrime - perché lo stadio stasera per l'ennesima volta ho capito cosa vuole dire allenare la Nazionale, qualcosa di eccezionale. Ringrazio il pubblico e chiedo scusa a tutti gli italiani. Non posso fare altro purtroppo". "Mi sento di chiedere scusa agli italiani, per il risultato, non per l'impegno - ha precisato il ct - Ma so che conta il risultato. Non dite però che non è nato il feeling tattico con la squadra, la partita di stasera dimostra il contrario. Ci sarebbero tante cose da dire, ma so che stasera conta solo il risultato".